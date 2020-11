ALL’ISTITUTO “TERRA DI LAVORO” IN DIRETTA STREAMING “STUDIO&SPORT”  CON I CAMPIONI DELLO SPORT

Di Marco Lugni

Nonostante l’emergenza epidemiologica Covid 19, che attualmente non consente la formula in presenza, non si fermano le attività presso l’Istituto presieduto da Emilia Nocerino, infatti lunedì 30 novembre alle ore 10.00 docenti ed allievi parteciperanno in diretta streaming all’evento “Studio&Sport” . Ai lavori introdotti dalla Preside Emilia Nocerino, moderati dal prof. Marco Lugni e coordinati dalla prof.ssa Maria Letizia Desiderio, interverranno Aniello Parisi allenatore dell’under 18 della AS Roma, il pluricampione karateka Lucio Maurino, l’ex cestista in serie A Sergio Mastroianni ed il giornalista sportivo Lucio Bernardo.