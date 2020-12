Amarezza e rabbia: ancora morti silenziose presso le carceri.

A pochi giorni dalla mia visita alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, giunge la notizia della morte per Covid di un agente penitenziario. E siamo a quota cinque.

Sono addolorato…e arrabbiato, come i familiari, che oggi piangono la morte assurda di un uomo di 57 anni, marito, padre e lavoratore esemplare.

Morire per Covid in questo periodo sembra essere diventata la “normalità”, ma non è questo il pensiero a cui abituarsi mestamente.

Il rischio di morte c’è, è evidente, non vivremmo con queste limitazioni e restrizioni da mesi, se così non fosse.

Ma se la morte arriva quasi per mancata e tempestiva assistenza, per leggerezza, poca considerazione, attesa di tampone etc…no, non è giusto!

Gli agenti penitenziari vivono da sempre una condizione lavorativa fortemente stressante, non semplice, e l’emergenza sanitaria di quest’anno terribile l’ha resa ancora più complessa.

Vivono a stretto contatto con i detenuti, fanno loro da guardia, confidente, psicologo, referente, prendendosi pure critiche e accuse ingiuste!

Hanno dovuto ampliare i loro ruoli perché il personale scarseggia e i detenuti invece aumentano.

Sono uomini e donne che fanno sacrifici, tutti i giorni, e quasi mai vengono rispettati perché considerati alla stregua di un corpo di polizia di secondo, terzo ordine.

Niente di più sbagliato!

Io ho lavorato in passato accanto a loro, so quanto difficile può diventare confrontarsi ogni giorno con una realtà tanto difficile.

Così come ascolto da sempre le richieste dei detenuti, ed è importante garantire loro una rieducazione, una seconda possibilità di vita.

Ma questo non significa difendere loro e screditare il lavoro degli agenti penitenziari che, come tristemente ha dimostrato questa ennesima morte silenziosa, non sono adeguatamente protetti, sprovvisti di quanto servirebbe per scongiurare eventuali contagi.

Dimenticarli equivale a non rispettarli. In vita e in morte.

Non si può accettare!

Alla famiglia va tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza.