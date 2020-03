AMBC: “Coronavirus, raccolta fondi per l’emergenza sul conto corrente della regione Campania”

MONDRAGONE – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dall’Associazione Mondragone Bene Comune: “Il Governo ha disposto che le regioni possano individuare aree sanitarie temporanee e requisire alberghi o altre strutture (anche strutture sanitarie private) idonee ad accogliere i malati e le persone in isolamento. Noi non chiediamo al Presidente De Luca di considerare l’eventuale allestimento di un’area sanitaria temporanea sul Litorale Domizio, ma chiediamo, con forza, il potenziamento (di personale e macchinari) dell’Ospedale pubblico di Sessa Aurunca.

In questi giorni associazioni, imprese e cittadini, in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno già manifestato l’intenzione di effettuare donazioni in danaro per sostenere gli acquisti di apparecchiature e dispositivi medicali utili al potenziamento delle strutture sanitarie regionali per fronteggiare lo stato di crisi. Chiunque volesse contribuire alla raccolta fondi potrà utilizzare il conto intestato alla Regione Campania IBAN IT38V0306903496100000046030 avendo l’accortezza di indicare la causale “COVID-19 DONAZIONE”.

Tra i donatori anche il calciatore del Napoli, Lorenzo Insigne, che ha avuto un colloquio diretto con il Presidente Vincenzo De Luca. La Regione comunicherà sul proprio sito istituzionale l’ammontare aggiornato delle somme raccolte e le attrezzature ed i dispositivi medici acquistati. E ora una proposta. La Fondazione Luigi Einaudi Onlus ha creato un apposito portale quotidianamente aggiornato sull’attuale , che fornisce un servizio ai cittadini il più completo possibile: https://situazionecoronavirus.it/.

Esimio sindaco Pacifico, puoi disporre affinché il sito istituzionale del Comune possa avere in homepage una barra con il link a questo portale, aggiungendo un’altra sezione -a cura dei tuoi uffici- con tutte le informazioni di carattere locale, in modo da riportare finalmente l’informazione nei corretti canali istituzionali?

Infine, alcune segnalazioni: è online covid19italia.help la piattaforma comunitaria di attiviste e attivisti volontari sostenuta e promossa da ActionAid per mappare i bisogni e dare risposte concrete di aiuto a chi è più fragile durante l’emergenza del Covid19; Cittadinanzattiva lancia la sua pagina di approfondimento sul Coronavirus con informazioni utili per i cittadini, segnalazioni di truffe, provvedimenti regionali e nazionali, guide utili e video di esperti, e insieme alla FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina generale), promuove una campagna di comunicazione ; La palestra è la nostra casa: Uisp fa la sua parte e inventa soluzioni, partendo dai territori. Video e lezioni sul sito. Vi ricordiamo che Il Manifesto è gratis www.ilmanifesto.it. Leggetelo. #iorestoacasa. Buona casa a tutti!