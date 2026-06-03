All’Archivio di Stato l’evento conclusivo della seconda edizione di “CrescereBIO”

Giovedì 4 giugno 2026, dalle ore 11:00 alle 13:00, l’Archivio di Stato, Palazzo Reale di Caserta, ospiterà l’evento conclusivo della seconda edizione di “CrescereBIO”, il dinamico percorso educativo che ha accompagnato le scuole campane alla scoperta della sostenibilità e delle buone pratiche alimentari attuato da Global Consulting.

L’incontro rappresenta un importante momento di condivisione e di bilancio partecipato. Accanto a una delegazione di alunni delle scuole primarie – protagonisti assoluti della specifica manifestazione “A tu per tu con i prodotti tipici campani” – sarà tracciato il quadro dei risultati scientifici, didattici e territoriali ottenuti durante i mesi di attività nelle scuole primarie delle province di Avellino, Benevento e Caserta.

Il panel dei relatori vedrà, tra gli altri, la partecipazione di: Fortunata Manzi, Direttrice dell’Archivio di Stato di Caserta; Simona Pelliccia, Coordinatore del Progetto “CrescereBIO”; Giuseppe Daddio Direttore e Chef scuola di formazione “Dolce & Salato”; Giovanni Galano, Garante per l’Infanzia e adolescenza Regione Campania; Maria Carmela Serluca Assessore all’Agricoltura Regione Campania.