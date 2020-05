Ambiente, Moronese(M5S) “La gara per la bonifica della ex Cava Monti è una buona notizia, ma i tempi non saranno brevi”

MADDALONI – “Una buona notizia quella dell’indizione della gara per la bonifica della ex Cava Monti a Maddaloni(CE), simbolo della Terra dei Fuochi e dei disastri ambientali del nostro territorio”. Commenta così la notizia della gara pubblicata da Invitalia con scadenza fine giugno prossimo, la senatrice casertana Vilma Moronese (M5S) che dal 2013 è impegnata nell’ottenimento della bonifica della ex cava di tufo che secondo le indagini della Procura fu riempita illecitamente con 300.000 tonnellate di rifiuti anche pericolosi.

Nel 2016 la Moronese riuscì ad ottenere l’approvazione di un affare assegnato in Senato che si occupò dello studio delle problematiche di Cava Monti, votato poi favorevolmente da tutti i gruppi politici in commissione ambiente, di cui oggi è Presidente.

“Sono anni che insisto sui tempi e sul tipo di intervento che per me sarebbe dovuto consistere in una messa in sicurezza permanente, da realizzare già diversi anni fa. Purtroppo ancora oggi la Regione insiste nell’effettuare ulteriori analisi, che infatti ritroviamo nel bando di gara, e che comporteranno un aggravio dei costi e un allungamento dei tempi, nonostante i fatti siano ben noti dal 2014 grazie agli accertamenti tecnici effettuati dalla Procura” conclude.