Amministrative e Regionali 2020: Il Psi in netta crescita sul territorio

Il Partito Socialista con oltre 60 mila consensi in tutta la regione Campania, ha effettivamente incrementato di ben 11 mila preferenze i risultati ottenuti nel 2015.

Grazie al nuovo corso della Segreteria Maraio, e all’ impegno del segretario regionale Michele Tarantino.

Il traguardo raggiunto dalla Lista PSI nella circoscrizione di Caserta con 3.554, è un netto segnale della crescita del Partito in Terra di Lavoro,

grazie all’incessante lavoro dei coordinatori Provinciali e dell’intero gruppo dirigente.

“Un grazie alle nostre ed ai nostri candidati-si legge in una nota stampa scritta dal coordinamento provinciale del partito -Caserta- così come alle tante compagne e compagni della Federazione che hanno mostrato e mostrano passione e dedizione, caratterizzando politicamente la loro presenza e la loro azione.Difesa del lavoro soprattutto dei precari, impegno per una scuola statale sicura e migliore, sanità pubblica ed efficiente e tutela e rispetto dell’ambiente, sono i macrotemi su cui si continueranno a battere i Socialisti, partendo principalmente dai territori.Ed in tal senso, rivendichiamo anche un ottimo risultato alle amministrative del 20 e 21 settembre, con l’elezione di diversi consiglieri comunali in quota socialista.

L’Arch. Francesco Turco nel comune di Cesa, Pietro Menditto e Maria Narducci a Casagiove.

Giovani con forti ideali socialisti e Riformisti, che hanno dato un contributo importante alla vittoria delle due coalizioni di centro-sinistra locali.Altri si aggiungeranno prossimamente al gruppo attuale di amministratori PSI dell’intera provincia di Caserta.Un Grazie al loro impegno ed al lavoro di una Federazione che individua nella mentalità di gruppo il proprio punto di forza. Il nostro è un Partito contrario ai “battitori liberi”, dove non vi saranno mai “uomini soli al comando”, ma che valorizza ogni sua risorsa, puntando esclusivamente sul concetto di “squadra”, ritenendo solo questa strada, l’unico viatico per conseguire ulteriori ed importanti successi”.