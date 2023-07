ANCHE 52STORE FRA I MAIN SPONSOR DELL’ A.S.D. DE LUCIA

Caserta . In un momento in cui i tifosi della casertana sono con il fiato sospeso in attesa dell’ esito della F.G.C.I. che potrebbe decretare a breve il ripescaggio dei Falchi in Lega Pro , un’ altra realtà’ calcistica cresce in Terra di lavoro . Stiamo parlando dell’ A.S.D. De Lucia che, con l’ iscrizione al campionato di I categoria ,rappresenta di fatto, dopo la Casertana, la seconda squadra della città.

Da quest’ anno fra i Main Sponsor dell’ A.S.D. del Presidente Antonio De Lucia è subentrato anche 52Store ,negozio di abbigliamento sito in Via San Carlo N.52 a Caserta. Anche 52Store è diventata di fatto una bella realtà del nostro territorio , gestito egregiamente da Enzo e Antonio , il negozio offre alla clientela abbigliamento di tendenza e non solo . Ai due dinamici giovani bisogna riconoscere la forza di andare avanti anche nel triste periodo -Covid – quando ,costretti alla chiusura forzata, si sono rimboccati le maniche creando una serie di canali di vendita online divenuti successivamente una vera e propria forza dell’ attività.

Insomma A.S.D. De Lucia e 52Store un connubio perfetto .