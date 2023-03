Ancora troppe difficoltà nel trasporto casertano

CASERTA. Sono decine i casertani che vorrebbero utilizzare i mezzi pubblici ma che, quotidianamente, si scontrano contro gli oramai evidenti limiti del servizio offerto dall’Avr.

Un problema di cui si fa ora carico il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Pasquale Napoletano. Decine le segnalazioni che, dal centro alla periferia, lamentano la mancanza di fermate ben segnalate e, soprattutto, la difficoltà ad acquistare i biglietti per poter utilizzare i veicoli.

Un danno che suona anche come una beffa, visto che l’acquisto del biglietto direttamente sui mezzi, comporta la maggiorazione del prezzo dello stesso servizio.

“Sono mesi che l’amministrazione ci sommerge di comunicazioni e fotografie di inaugurazioni, veicoli e annunciate svolte nel servizio di trasporto pubblico e, tutto questo, nonostante il servizio pubblico sia organizzato, di fatto, a livello regionale. Nonostante la massa di buone notizie, in città continua ad essere impossibile acquistare un biglietto.

Tanto in periferia che in centro non ci sono tabacchini che hanno i biglietti e i cittadini – spiega Napoletano – sono costretti a comprare i biglietti a prezzo maggiorato. Per non parlare delle fermate, che esistono su carta ma non nella realtà della segnaletica urbana