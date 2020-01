Andrea Boccagna ,questione Macrico ,Anno nuovo questione vecchie

Questione Macrico come sempre prima di ogni vigilia elettorale “ torna di moda”. Nella giornata di ieri 3 Gennaio 2020 ,il comitato Macrico verde ha tenuto una conferenza stampa sull’ attuale stato dell’ area ed ha prodotto una petizione rivolta all’ amministrazione comunale affinché la stessa sia di fatto adibita alla destinazione F2. A sostenere il comitato Macrico Verde , il movimento Speranza Per Caserta e il Movimento5stelle rappresentato da Vilma Morronese.Il primo firmatario della Petizione il Vescovo Emerito di Caserta S.C.Mons.Raffaele Nogaro.

Sulla questione è intervenuto Andrea Boccagna, Capogruppo Consiliare PD al Comune di Caserta.

“Anno nuovo, questioni vecchie- ha dichiarato Boccagna-

Da ieri pomeriggio e dopo una manifestazione svoltasi la settimana scorsa, in città è ritornato a parlare il Partito del NO. A dire il vero finora nessuno ne aveva ravvisato la mancanza, però, quasi a voler ravvivare questo freddo inizio anno, è da ieri che ha ricominciato a voler prendersi la scena pubblica. E lo sta facendo con le sue massime espressioni: ministri, parlamentari, ex parlamentari, consiglieri, ecc. Non hanno tralasciato nemmeno di coinvolgere , nonostante la sua invidiabile età, la benemerita presenza di Sua eccellenza mons. Nogaro.

È dal dopoguerra che il MACRICO costituisce un problema per la città. Sono trentanni circa da quando l’esercito italiano l’ha restituito al clero quale legittimo proprietario, e da allora si è fatta discussione senza MAI spostare una pietra. L’attuale amministrazione, stanca di vedersi espropriata delle sue prerogative da una chiesa locale ottusa e attenta solo ai bisogni del suo clero, oggi trova la strada per cominciare ad abbattere parte di quell’odioso muro che da sempre è l’invalicabile confine tra la città viva e il degrado che il tempo manifesta sull’area in oggetto. E chi si oppone a questa eventualità? Proprio coloro che negli anni hanno politicamente lucrato consenso sulla destinazione urbana dell’area. Quanta demagogia e quante bugie stanno alimentando”.