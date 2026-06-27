Antonio De Falco: “le attività produttive vanno aiutate e supportate”

Caserta. “Non avevo nessun dubbio sulla buona riuscita del progetto” – a parlare è Antonio De Falco, casertano doc e promotore del Comitato dei Commercianti del Centro Storico, costituitosi ufficialmente mercoledì 24 Giugno 2026. –

“Ritengo che le attività produttive rappresentino il volano di ogni città e per questo motivo vanno aiutate e supportate – ha dichiarato De Falco –

La risposta in massa dei commercianti è stata per me la conferma di ciò che ho sempre pensato: Caserta ha bisogno di idee nuove, di spirito di iniziativa e di persone consapevoli delle enormi potenzialità della Città della Reggia.

Dal giorno dopo la costituzione del comitato – continua De Falco – ho ricevuto tantissime telefonate e messaggi da parte di alcuni commercianti di Via Mazzini, Piazza Vanvitelli, fino ad arrivare a Piazza Mercato, che hanno manifestato la loro intenzione di unirsi a noi. Ho tantissime idee da mettere in campo, lo farò insieme ai commercianti aderenti al progetto.

Voglio che la mia visione di città diventi un esempio da seguire, come lo è diventato Via San Carlo dove, grazie ad una mia intuizione, portata poi avanti con alcuni commercianti del posto, tutti i fine settimana va in scena una movida divertente, rilassante e soprattutto sicura.

Voglio, in qualche modo, collegare il centro storico alla Reggia di Caserta, affinché i tantissimi turisti, che ogni anno vengono a visitare il nostro Sito Borbonico, restino in giro e si trattengano, anche la sera, nella nostra città.

Solo in questo modo possiamo trasformare l’attuale turismo “simbolico”, rappresentato dai soli visitatori della Reggia, in un turismo più concreto, capace di creare economia e forza lavoro.

Le idee non mancano e nemmeno i contenuti – conclude – ma, come ogni cosa, va costruita nel rispetto delle regole e degli obblighi.

A tal proposito, nei prossimi giorni, chiederemo un incontro con i Commissari Prefettizi e, nel corso della prossima riunione, ascolteremo anche la Presidente del Comitato “Vivibilità cittadina” di Caserta.”