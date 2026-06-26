Promossi 15 nuovi Vigili del Fuoco al ruolo di Caposquadra

Una giornata di grande emozione e soddisfazione ha segnato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, dove si è svolta la cerimonia di consegna dei caschi rossi ai 15 Vigili del Fuoco recentemente promossi al ruolo di Caposquadra.

I neo Capisquadra hanno concluso con successo il percorso formativo e superato l’esame finale, conseguendo una qualifica che rappresenta il riconoscimento dell’impegno, della professionalità e del senso di responsabilità dimostrati nel corso della loro carriera. La consegna del casco rosso, simbolo distintivo del nuovo ruolo, ha sancito ufficialmente il passaggio alla nuova qualifica, che comporta maggiori responsabilità operative e di coordinamento del personale negli interventi di soccorso.

La cerimonia ha rappresentato un momento particolarmente significativo per tutto il personale del Comando, valorizzando il percorso professionale dei 15 nuovi Capisquadra e il loro costante impegno al servizio della collettività.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta ha espresso viva soddisfazione per questo importante traguardo, sottolineando come la crescita professionale del personale rappresenti un valore fondamentale per garantire un servizio di soccorso sempre più efficiente e qualificato sul territorio.

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