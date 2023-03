Aperte le iscrizioni per la processione del Venerdì Santo

Maddaloni – Una processione che è intrisa di fede e va oltre la fede, è parte integrante della storia della città delle 2 torri.

Il Venerdì Santo Maddaloni si ferma, si intristisce e si veste a lutto per la morte di Gesù. Le strade sono attraversate non da una semplice via Crucis, ma da un corteo funebre, triste e malinconico, per accompagnare la morte emblematica che torna ad essere vita nel giorno della Pasqua.

Bambini per voto dei genitori o per senso di fede, adulti per lo stesso motivo, donne in nero e uomini accollatori: parteciparvi è sempre stato un motivo di prestigio e non sempre facilmente vi si trova posto. Tante le richieste e a volte si aspetta anni per poter essere parte attiva di questo cammino di pentimento.

Quest’anno il 7 aprile, dopo gli stop forzati, torna la processione e si sono aperte le iscrizioni per potervi partecipare.

Il gruppo di coordinamento, di cui è responsabile il sig. Gennaro Cassaro rende noto i giorni dedicati alle iscrizioni. Martedì e sabato per il coro e per i simboli, vnerdì per gli accollattori.

Contatti e dettagli ulteriori nella locandina che segue: