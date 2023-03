Apertura ristorante romano a Caserta

Una carbonara, con cacio e pepe, amatriciana, una gricia. Sono alcuni piatti tipici della cucina tradizionale romana, sicuramente tra le più ‘saporite’ del Belpaese. Ed ora per gustarli non sarà più necessario recarsi nella Capitale perché nel cuore di Caserta apre il primo ristorante “all you can eat” di cucina romana.

Il 3 marzo, infatti, in via Tanucci, ci sarà l’apertura di “Dar Bottarolo”, la più grande catena di cucina romana. E quella di Caserta sarà la prima sede fuori dal Lazio, che vanta ben 10 locali a Roma ed uno a Rieti. Il 7 marzo “Er Bottarolo”, aprirà anche un locale anche a Latina.