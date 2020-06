Apertura stabilimento balneare Roma Maccarese, intervento della Consap, si lavora per apertura a fine giugno

CASERTA – Si dovrà attendere fino alla fine di giugno per l’apertura della stabilimento balneare della Polizia di Stato di Roma Maccarese. In conseguenza del mancato avvio delle attività del centro, La Consap Nazionale è intervenuta presso il servizio assistenza e attività sociali della Direzione Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento della P.S. in merito alla mancata apertura del centro balneare della polizia di stato di Roma -Maccarese.

Alla formale richiesta di notizie in merito, avanzata dal nostro Segretario Generale Nazionale Cesario BORTONE, Il dirigente dottor Paolo Cortis ha precisato che la procedura del bando europeo per l’affidamento a gestione privata dello stabilimento balneare ha avuto uno stop procedurale burocratico a causa della pandemia covid 19, per tale motivo si sta procedendo a passo spedito in diversa modalità a norma di legge, conseguente anche ad introduzione delle misure dei protocolli di sicurezza.

Tale procedura, ha assicurato il dirigente di polizia, sembrerebbe ormai quasi in dirittura d’arrivo e questo consentirà l’apertura dello stabilimento balneare per la fine di questo mese di giugno, con tutte le prescrizioni di legge regionali anti covid a tutela della sicurezza per i frequentatori.

La Consap in attesa del buon esito della vicenda pur manifestando cauta soddisfazione non si esimerà a sollecitare l’apertura del lido se non dovessero essere rispettati i tempi annunciati.