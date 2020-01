Appalti in crescita. Santillo M5S : ” Efficacia sblocca-cantieri conclamata”

Roma. “I dati dell’osservatorio Cresme-Edilizia e Territorio diffusi oggi da Il Sole24ore sono la dimostrazione concreta dell’efficacia del decreto Sblocca-Cantieri e delle tante misure a corredo approvate nell’ultimo anno e mezzo.

I detrattori del Dl, che scommettevano sulla paralisi dopo l’approvazione della scorsa primavera, hanno sbagliato pronostico su tutta la linea: le gare complessive per lavori e concessioni sono aumentate del 39% arrivando a sfiorare i 40 miliardi di euro complessivi.

Restringendo il campo ai soli lavori, siamo passati da 18 miliardi a 28 abbondanti, con una crescita del 50% sull’anno prima.

Le semplificazioni messe a norma, che come M5s abbiamo voluto con forza, stanno dando frutti rigogliosi. Il volano economico è certificato anche dalla crescita esponenziale degli appalti superiori ai 50 milioni, arrivati a quota 17 miliardi, somma sorprendente che ha risvolti cruciali anche per l’indotto.

Nonostante sia il Nord a fare la parte del leone, i numeri ci dicono che anche al Sud di lavori ne sono partiti molti di più rispetto agli anni passati: un segnale importantissimo, che siamo certi potrà essere rafforzato anche in questo 2020″.

Così in una nota Agostino Santillo, capogruppo M5s in commissione Lavori Pubblici al Senato.