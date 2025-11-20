Appello urgente: è scomparsa Roberta

Caserta. Da ieri notte, 19 Novembre, si è allontanata da casa, Roberta Menditto, di 44 anni.

È comparso un appello social, del fratello Gian Piero, che indica alcune caratteristiche per riconoscere la ragazza:

“È scomparsa mia sorella da ieri notte non si trova . Capelli castani chiari legati trasandata con giubbino nero largo leopardato e pantofole. Ha una borsa in mano con cellulare che squilla ma non risponde. Dovrebbe stare al centro di Caserta o zona Briano. Se la vedete fatemi sapere per favore contattatemi in privato ho allertato forze dell’ordine.”

Per chiunque avesse notizie può contattare il numero dell’ Avvocato Gian Piero Menditto, al 3421900715