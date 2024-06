Appia week – I edizione dell’evento che ha protagonista la Regina Viarum

Nella settimana dedicata alla via Appia, Appia week 2024, è stata organizzata una pedo staffetta a cui hanno aderito i comuni che sorgono lungo questa antica strada.

L’evento che è alla sua prima edizione ha appunto come protagonista la REGINA VIARUM, candidata a patrimonio UNESCO. Tra i comuni protagonisti Maddaloni e Santa Maria a Vico. Nella tratta che ha coinvolto questi due comuni hanno partecipato le associazioni abc, l’ aps Lumaca, Gli amici del podismo, tanti volontari e, in rappresentanza del comune di Maddaloni il Museo Civico.