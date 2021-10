Appuntamenti nel week end nel casertano

Per coloro che volessero passare qualche ora di svago un po’ in tutta la provincia di Caserta, segnaliamo qualche appuntamento che potrebbe interessare a coloro che volessero fare qualcosa.

Nella giornata di sabato 23 ottobre al Lizard di Caserta ci sarà un tributo ai Linkin Park e Alice in Chains. Sul palco ci saranno gli Alice in Veins, tributo al gruppo di Layne Stanley e Jerry Cantrell e i Linkin Theory, tributo a Chester, Mike & co.

– Ritorna al Rock and Blues ’70, la band The Duellists, con una nuova set list celebrativa, che parte dagli anni ’80, fino al 2021, con il nuovo capolavoro degli Iron Maiden “Senjutsu”, di cui potrete ascoltare per la prima volta in assoluto, dal vivo, alcune songs, La band napoletana è stata inserita nella biografia autorizzata degli Iron Maiden, con la prefazione di Michael Kiske degli Helloween. Qui, The Duellists, è stata annoverata tra le migliori Tribute Band al Mondo degli Iron Maiden.

Sempre nella giornata di Sabato 23 ottobre, in quella che è la splendida cornice del Museo Archeologico Calatia di Maddaloni, prende vita la programmazione culturale “Ultimo ballo in maschera: ritorno e presenza sul territorio“. La rassegna, nata da un’idea ed è diretta dal maestro Michele Letizia (in arte Michail Benois Letizià), si terrà fino al 12 febbraio 2022. La serata inaugurale del 23 ottobre avrà inizio dalle ore 16 fino alle ore 19,30 con l’inaugurazione e saluto delle autorità e presentazione della mostra d’arte contemporanea a cura di Luigi Fusco.

– Sabato 23 ottobre, alle 17.00, invece sarà inaugurata la personale di Sergio Vozza al Belvedere di San LEucio. Nella sala Ferdinando II in mostra le opere dell’artista leuciano adottato da Venezia. “Lo spessore del tempo” è promossa dalla Pro Loco Real Sito San Leucio, guidata da Domenico Villano, con la collaborazione con il Comune di Caserta. A curare la mostra il critico d’arte Enzo Battarra.

Domenica alla Reggia di Caserta concerto con l’Orchestra da Camera. Teatro, mostre, escursioni, fiere ed eventi per bambini completano il programma.

Alla Reggia di Caserta, invece ci saranno alcuni concerti, dell’Orchestra da Camera di Caserta diretta da Antonino Cascio. Domenica 24 ottobre, alle ore 11.00, ospite il violoncello di Yeong Kwang Lee con un repertorio che va da Samitz ad Haydn e Mozart.

Home concert per Gennaro Vitrone. L’appuntamento è in via Giardini Reali a San Leucio presso l’abitazione di Donato Tartaglione. Una serata in musica con un primo piatto ed un bicchiere di vino offerti dal ristorante “Leucio”.

A San Marco evangelista, all’interno del polo fieristico, dal 22 al 24 ottobre, torna il SIC – salone dell’industria Casearia e Conservier – giunta alla sua XII Edizione, biennale delle tecnologie per la trasformazione agroalimentare, che verrà ospitata nel Centro espositivo A1Expò di San Marco Evangelista a Caserta.