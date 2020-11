APRIRE ALTRE STRUTTURE OSPEDALIERE PER FAR FRONTE AL COVID

Da più parti, specie in Campania per aumento di casi Covid, si chiede di utilizzare le strutture sanitarie dismesse per sopperire alla mancanza di presidi ospedalieri per la cura delle varie patologie, attualmente rinviate sempre causa pandemia. A tale proposito, il Segretario Provinciale della Cisas, Mario De Florio, ha segnalato al Prefetto l’opportunità da evidenziare eventualmente alle superiori autorità sanitarie che, proprio nel Comune di Caserta, è sita una importante ed attrezzata struttura ospedaliera, dismessa dopo la fine della leva militare obbligatoria.

Trattasi dello storico ex ospedale militare, una grande e spaziosa struttura – per cognizione personale dello stesso De Florio – ove venivano curati tutti i militari del sud Italia.