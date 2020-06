Arrestata a Torre Annunziata donna che istigò il figlio ad uccidere un 30enne

TORRE ANNUNZIATA (NA) – I Carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna, ritenuta responsabile, in concorso con il figlio minore (già detenuto per gli stessi fatti), dell’omicidio di un 30enne, avvenuto l’11 marzo a Boscoreale, all’interno del complesso edilizio popolare denominato “Piano Napoli”.

Le indagini hanno consentito di accertare che il figlio della donna destinataria del provvedimento, a seguito di una lite per futili motivi, aveva esploso tre colpi di arma da fuoco contro il 30enne, uccidendolo, su istigazione della madre, la quale, successivamente all’omicidio, aveva aiutato il figlio a disfarsi dell’arma, occultandola in luogo sconosciuto.

Doveva solo punirlo ma le cose sono andate male e uno dei tre colpi d’arma da fuoco esplosi mirando alle gambe ha provocato una forte emorragia costata la vita ad Antonio Rivieccio, ucciso lo scorso 10 marzo nel complesso edilizio popolare denominato Piano Napoli, nel comune di Boscoreale (Napoli).

Rivieccio, ex atleta di pallamano con diversi precedenti con la giustizia, si trovava in compagnia della sua fidanzata in un isolato del Piano Napoli, che insieme ad un’altra donna aveva provveduto a trasportarlo in ospedale. Uno dei proiettili gli recise l’arteria femorale, provocando una emorragia fatale

L’indagata è stata trasferita alla Casa Circondariale femminile di Pozzuoli.