Arrestata la figlia dell’ex carabiniere indagato per l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo

MADDALONI – Nel corso della giornata odierna, la stazione dei Carabinieri di Maddaloni, all’esito delle indagini dirette dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e delegate alla stazione dei Carabinieri, ha dato esecuzione ad una Ordinanza di applicazione di misure coercitive a carico di quattro persone per reati di droga.

L’attività investigativa nasce da un controllo di polizia effettuato il 30 dicembre 2019, quando una degli indagati, tale Ilaria CIOFFI, a bordo di un’autovettura Audi A1, tg. RTDS1080, veniva trovata in possesso di un imballo di stoffa bianca contenente 24 involucri di cocaina. La perquisizione del veicolo permetteva di rinvenire altri quantitativi di cocaina celati sotto il sedile del lato passeggero.

La donna veniva quindi tratta in arresto e sottoposta a misura coercitiva. Nel prosieguo delle indagini si procedeva a intercettare le utenze di persone legate alla Cioffi e ciò consentiva di delineare gravi indizi di colpevolezza per ulteriori episodi di cessione di cocaina e crack a carico della donna e di Crescenzo Barletta, nonché per un episodio di tentata estorsione di somme denaro a danno di alcuni acquirenti della sostanza stupefacente da Antonio Carlo D’Onofrio e dal Barletta, in concorso tra loro ed aggravata dall’utilizzo di un’arma.

Alla luce del quadro accusatorio delineatosi, il giudice per le indagini preliminari, condividendo appieno le risultanze investigative, emetteva le misure cautelari. La 25enne Ilaria Cioffi è la figlia dell’ex carabiniere Lazzaro Cioffi, indagato per l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo.