Arrestato 41enne per maltrattamenti e violenze nei confronti della sua compagna

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) – Un’emergenza nell’emergenza: quella delle donne che, a causa delle limitazioni imposte dal coronavirus, sono costrette a rimanere in casa con i propri partner ed a subire maltrattamenti e violenze. In Santa Maria Capua Vetere (Ce), nella serata di ieri, sabato 6 giugno 2020, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, per maltrattamenti in famiglia, R.L. cl. 79 del posto.

I militari dell’Arma, a seguito di denuncia per maltrattamenti sporta dalla 35enne vittima, sono intervenuti presso la sua abitazione dove il compagno, in evidente stato di agitazione, ha tentato di scagliarsi contro di lei.

Nella circostanza i carabinieri intervenuti, malgrado la resistenza opposta dall’aggressore, sono riusciti a bloccarlo e ad evitare che lo stesso potesse compiere ulteriori gesti violenti. Ai Carabinieri la donna ha denunciato che, detto episodio, rientra in un più ampio contesto di maltrattamenti subiti dal compagno e che, nell’ultimo periodo, si sono acutizzati sfociando in reiterate aggressioni verbali e nel danneggiamento dei mobili presenti nell’abitazione.

L’arrestato, è stato associato presso locale casa circondariale.

La normativa contro la violenza di genere persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime. Con l’introduzione nel 2009 del reato di atti persecutori-stalking, che si configurano in ogni atteggiamento violento e persecutorio e che costringono la vittima a cambiare la propria condotta di vita, fino alla legge sulle ‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere’, risultano infatti rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime, una serie di aggravanti e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza.

La normativa, aggiornata con la legge n.69/2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante ‘sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica’.

L’elemento principale di novità della Convenzione è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione. Essa prevede anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili.