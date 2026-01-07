Arrestato il presunto omicida del Capotreno

Ieri sera è stato arrestato a Desenzano del Garda, il presunto omicida di Alessandro Ambrosio, il capotreno assassinato nel parcheggio della stazione di Bologna. Marin Jelenik, croato di 36 anni si era dato alla fuga a bordo di un treno dopo l’omicidio. Era stato in un primo momento intercettato e fatto scendere nella stazione di Fiorenzuola, quando ancora non era ricercato, sul regionale per Milano si era reso responsabile di una condotta violenta. Al momento in cui però, era stato diramato l’ordine di arresto, di lui si erano perse le tracce, fino alla serata di ieri in cui e stato intercettato a Desenzano e arrestato. Ora dovrà spiegare ai magistrati la motivazione del suo insano gesto. Anche se qualsiasi sia stata la motivazione, resta comunque la morte assurda di un giovane, che aveva ancora una vita da vivere. Oggi 8 ore di sciopero in Emilia Romagna, per ricordare Alessandro e chiedere maggiore attenzione alla sicurezza.