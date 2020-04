Arrestato un nigeriano dalle forze dell’ordine di Mondragone

MONDRAGONE – Arrestato un nigeriano 42enne, noto alle forze dell’ordine in quanto ricercato da 8 anni. L’uomo era già stato indagato per affiliazione alla mafia nigeriana, in particolare sul traffico di esseri umani. I carabinieri di Mondragone, insieme al nucleo investigativo di Sassari, hanno fatto irruzione nella tarda serata di ieri nel villino di Castel Volturno dove l’uomo risiedeva. Il nigeriano è stato accusato di diversi delitti quali: traffico di esseri umani, sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento all’immigrazione clandestina.