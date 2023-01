Arriva in Città la Befana della Croce Rossa -Comitato di Caserta.

Caserta. La befana è arrivata nella città capoluogo per portare tantissima dolcezza ai bambini, e non solo. Stiamo parlando dell’evento che si è tenuto venerdì 6 gennaio 2023 organizzato dalla Croce Rossa Comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale.

” Si e’ trattata di una giornata che il comitato ha voluto dedicare ai bambini meno abbienti – ha spiegato Teresa Natale- un dolce regalo all’ insegna della solidarietà”. Nei giorni scorsi, infatti i volontari CRI hanno raccolto , in Piazza San Sebastiano , calze, caramelle, dolciumi, biscotti e cioccolate , dalla cittadinanza che , come di consueto , si è dimostrata particolarmente generosa. Con il ” bottino” , poi, i volontari hanno riempito gustose calze della befana che nella giornata dell’ Epifania sono state distribuite alle famiglie più bisognose.”

La giornata si è aperta alle ore 10, 30 circa quando una volontaria CRI , rigorosamente vestita da Befana, accompagnata dal Presidente Teresa Natale e da altri volontari ha consegnato la prima calza alla Città di Caserta nelle persona del Vicesindaco Emiliano Casale il quale, per l’ occasione, ha fatto le veci del Sindaco Carlo Marino assente per impegni Istituzionali.

Il Tuor della Befana targata CRI Caserta è proseguito poi nei vari Rioni Popolari della città dove ad accogliere la “ speciale vecchietta” c’erano intere famiglie gioiose e bambini felici di ricevere in dono , direttamente da lei , caramelle e dolciumi.

Oltre ai bambini , la Croce Rossa comitato di Caserta ha voluto consegnare la calza della Befana a due strutture molto operative sul territorio casertano a supporto e a tutela dei cittadini. A Tuoro infatti la Befana CRI ha consegnato il dolce dono della calza a Mimmo Rosario Laudato, Presidente dell’ Associazione ” Generazione Libera” che ha tra i propri scopi ha quello di tutelare coloro che si trovano in condizioni di debolezza o di svantaggio sia per condizioni fisiche e psichiche che per condizioni economiche e sociali .

Per ultimo , ma non per ultimo , la Befana CRI ha fatto tappa presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sito in Via Giovanni Falcone. Il Presidente Teresa Natale e tutti i volontari sono stati accolti dal Vicecomandante Giovanni De Dona e da tutti i Vigili del Fuoco in servizio.

” Abbiamo voluto concludere il nostro giro di consegne delle calze con i Vigili del Fuoco – ha dichiarato il Presidente Teresa Natale- proprio in considerazione della loro attività in favore dei cittadini di difesa civile ,di tutela , di ricerca e di soccorso. Si è trattato di un momento di festa che abbiamo costruito insieme agli uomini del 115 ai quali siamo accomunati da una autentica passione per la civitas e dal senso di sacrificio e abnegazione per l’ interesse della comunità”