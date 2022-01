Arrivano finanziamenti per eco-compattatori

Maddaloni- E’ stato pubblicata sul sito del ministero della Transizione ecologica la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento del “Programma Mangiaplastica”, approvata con un decreto del 27 gennaio. Sedici milioni di euro sono stati stanziati per il 2021 per i beneficiari del contributo, ovvero i Comuni, che così potranno ridurre i rifiuti in plastica. Entra nel vivo, dunque, l’attuazione del decreto “Mangiaplastica”, firmato nel settembre scorso dal ministro Cingolani. Un provvedimento con il quale il ministero della Transizione ecologica aveva promosso l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso l’erogazione di un finanziamento ad hoc.

L’assessore Liccardo ha annunciato che il comune di Maddaloni è rientrato tra i beneficiari di questi finanziamenti ed avrà a disposizione un importo di 27.000 € per la riduzione della plastica in città.