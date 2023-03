Ars Et Ingenium” Grande successo del corteo storico organizzato nel pieno centro città ( TUTTE LE FOTO)

Di Ilenia Liguori

Caserta. Nella mattinata di ieri , domenica 12 marzo , nella splendida cornice di piazza Dante, meglio conosciuta come Piazza Margherita, i casertani hanno potuto godere non solo di uno splendido sole e tepore primaverili, ma anche della sfilata, rigorosamente in vestiti d’epoca, della rinomata corte borbonica ai tempi di Ferdinando IV.

La sfilata in costume e’ stata parte integrante dell’ampio progetto organizzato da Ottavia Patrizia Santo ,responsabile del dipartimento arte e cultura dell’ Università Popolare degli studi sociali e del turismo di Napoli, dal Dott. Matteo Palmisani in rappresentanza dell’ Associazione “ Rievocatori Storici Fantasie d’ Epoca” , dalle associazioni “Piazza del Sapere” e ” Amici della Reggia” e volto a celebrare la figura del celebre architetto Luigi Vanvitelli, di cui quest’anno ricorre il 250° della sua scomparsa.

L’ evento ,denominato ” Ars Et Ingenium”, è stato fortemente voluto da ntonio De Falco ,coordinatore comunale sul centro storico

Partito da Piazza Dante il corteo ha sfilato per le strade del centro, prestandosi alle numerose foto e selfie da parte dei presenti , si è sciolto poi in Viale Carlo III nei pressi della Reggia Borbonica. Nel corso del tragitto i protagonisti della sfilata hanno fatto sosta in alcuni punti salienti della città dove la giornalista Giovanna Paolino ha spiegato nei dettagli gli eventi storici -culturali che hanno caratterizzato i 5 giorni dedicati alla memoria del genio Vanvitelli che tanto ha dato alla città di

Caserta. Il Corteo è stato supportato dalla presenza della Polizia Municipale e dalla Croce Rossa Caserta di cui è Presidente Teresa Natale.