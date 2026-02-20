Arte e musica protagoniste in Irpinia per la capitale della cultura 2028

*Mirabella Eclano, due workshop sull’arte e la musica*

Sabato 21 e domenica 22 febbraio i seminari, prologo della candidatura campana del paese irpino a Capitale italiana della Cultura

Con due workshops, sabato 21 e domenica 22 febbraio, continuano a Mirabella Eclano le iniziative inserite nel progetto L’Appia dei popoli, con il quale il paese irpino si è candidato a Capitale italiana della Cultura 2028.

I workshops, organizzati dall’assessorato alla Cultura del Comune di Mirabella Eclano, si terranno nel cinema Assanti.

Sabato 21 febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, Francesco Cascino animerà l’incontro “Il valore culturale dell’arte per le persone, le imprese e i territori”.

Domenica 22 febbraio, dalle 10 alle 14, Enzo Abbate terrà un seminario su “La terra suona – Musica e identità universali”.

I workshops intendono creare valore e conoscenza attraverso lo studio delle pratiche, dei linguaggi espressivi e della potenza poetica dell’arte, del suono e della musica nella storia, nel presente, nei processi, nei luoghi, nella vita. Sono seminari dialogici e partecipati basati sul context learning e si rivolgono a chiunque: dalle imprese alle istituzioni, dagli individui alle community, dai giovani agli adulti, per comprendere noi stessi, le tante opportunità inedite e inesplorate, e lo spirito del nostro tempo.

La partecipazione è libera e gratuita.

Francesco Cascino è il responsabile del dossier della candidatura di Mirabella, direttore artistico del progetto, curatore delle sezioni Arte contemporanea e “Art Thinking”.

Nell’àmbito del dossier, Enzo Abbate è il responsabile per la Musica, i Suoni e il “Sound Thinking”.