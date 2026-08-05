Arte. Vernissage della mostra della pittrice Zoppi

Interessantissima iniziata promossa dal Comune di Casapesenna nell’ambito dell’arte e della bellezza. Infatti, il 7 agosto alle ore 11:00 si darà il via all’esposizione di quadri dell’artista Anna Maria Zoppi, che, alla presenza del sindaco, Giustina Zagaria, e di tutti gli assessori e consiglieri, illustrerà a tutti i visitatori il significato di tutti i suoi quadri, che testimoniano la presenza attiva e tangibile della sua presenza sul territorio dell’agro aversano e non solo, visto che è ben conosciuta ed apprezzata in ogni part d’Italia.

Occorre ricordare l’infaticabile opera del prof. Angelo Baldascino che ha proposto all’amministrazione comunale di Casapesenna proprio questo bel progetto artistico-culturale che, grazie alla sua sagacia ed alla sua perseveranza ha fatto sì che si trovasse positivo accoglimento nei giovanissimi organi politici.

Lo scopo della mostra, come ben dirà l’artista Anna Maria Zoppi nel corso della visita guidata, è quello di poter avvicinare quanto più è possibile tutti i cittadini, nessuno escluso, alla fruizione della bellezza, anche e soprattutto perché in questa zona dell’agro aversano si fa sempre più impellente l’esigenza di voltare pagina ed intraprendere i panni della cultura. Anna Maria Zoppi, l’artista casalese come ama definirsi con vivo compiacimento, porgerà ad ogni visitatore il significato di ciascun quadro nell’ottica di un’interazione che non sarà fine a sé stessa, ma che dovrà produrre frutti belli e positivi per tutti ed in particolar modo per i giovani. La Zoppi si soffermerà, quindi, da un lato sulla tecnica pittorica utilizzata, che varia da quadro a quadro e dall’altro proponendo ogni quadro farà vedere i significati nascosti e romiti di un colore piuttosto che di un altro, dei segni grafici, insomma del significato che ogni sua opera vuole rappresentare.

Infatti, la stessa pittrice Zoppi ci dice: «Ogni quadro per me rappresenta quello che avevo nel cuore e nella mente mentre lo creavo, ed è un dialogo che io affronto tra me e chi guarda la mia opera. E poi quando si tratta di una mostra significa veramente incontrarsi con una pluralità di persone che hanno diverse esperienze, diverse sensibilità, ma che tutte vogliono partecipare ad un incontro di bellezza e di crescita culturale. E questo è ancora più significativo per il Comune di Casapesenna e per tutta la cittadinanza perché è come se il Comune con l’esposizione dei miei quadri volesse parlare del bello e porgere il bello a tutti. Mi si consenta di ringraziare il sindaco, un giovanissimo sindaco, Giustina Zagaria che sta facendo cose belle ed interessanti che avranno i frutti tra qualche anno. Ed ultimo, ma non ultimo l’amico Angelo Baldascino che non solo è stato l’ideatore di tale mostra, ma che si è messo a realizzare passo dopo passo questo importante incontro tra l’arte e la cittadinanza.»

Il sindaco Giustina Zagaria ha voluto riconoscere il merito di Anna Maria Zoppi dandole ospitalità in tutti i locali della casa comunale perché: «l’arte e la bellezza devono presentarsi senza vergogna a tutti, perché a tutti devono parlare, perché è solo così che si possono cambiare le mentalità negative ed abbracciare le cose belle. L’arte di Anna Maria Zoppi è una vera e propria testimonianza di attaccamento al territorio perché da un lato dobbiamo sempre più far conoscere il nostro territorio e dall’altro dobbiamo individuare percorsi di crescita per tutti.»

Insomma, la mostra di Anna Maria Zoppi rappresenta un felice coniugio fra arte e politica, perché è la dimostrazione concreta che l’amministrazione comunale di Casapesenna vuole perseguire una politica che sia un continuo incontro culturale, che sia promozione culturale e sia condivisione per tutti. E che, è l’augurio che facciamo noi, possa essere di stimolo a tutte le altre amministrazioni limitrofe e non per la proposizione continua di azioni culturali.