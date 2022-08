Artedonna (Effetti collaterali)/Lezioni di Yoga gratuite il 4 e il 10 settembre

Aversa-Il 4 e 10 settembre 2022, dalle ore 18:00, ad Aversa, presso il Salone Romano (adiacente al teatro Cimarosa) si terranno due lezioni gratuite di yoga con l’ istruttrice certificata Maria Abategiovanni. L’ iniziativa si inserisce all’interno della rassegna “Effetti collaterali’ dell’associazione Artedonna, collegata alla kermesse estiva del teatro Cimarosa “Cimarosa Summer Art” il cui direttore artistico è Giuseppe Lettieri. Perché fare yoga?

Lo yoga insegna a respirare meglio, in maniera più profonda e meno impulsiva e questo permette anche al corpo di rilassarsi, stimola il sistema nervoso e riduce la stanchezza. Praticare yoga aiuta a ritrovare armonia con il corpo, l’anima e la mente e a stare meglio, riduce infatti gli stati di ansia e depressione. Le varie sequenze attivano tutti i muscoli e rafforzano gambe e braccia. Lo yoga aumenta l’elasticità del corpo e permette di trovare sollievo dal mal di schiena, abbassa la pressione sanguigna, rallenta i battiti e può rivelarsi un toccasana per le persone che soffrono di ipertensione. Praticare yoga ha anche effetti antiossidanti e aiuta a combattere l’invecchiamento. I diversi esercizi di allungamento, respirazione e stretching infine sono un toccasana per tutti coloro che per questioni lavorative trascorrono la maggior parte del tempo della loro giornata seduti alla scrivania. Per le lezioni gratuite del 4 e del 10 settembre presso il Salone Romano è necessario portare tappetino e acqua. Per info e prenotazioni contattare il cell. 3385046486. Buon yoga a tutti!