Arzano, ass. “Agrippinus”/ Premiazione del concorso sulla storia locale

Arzano-Il premio al merito studentesco, ideato da una commissione interna all’associazione Culturale Agrippinus di Arzano, nasce per approfondire e al contempo stimolare la conoscenza del patrimonio storico del suddetto comune e instillare nelle nuove generazioni la conoscenza identitaria del piccolo comune al Nord di Napoli. Il prof. Simone Paride Russo spiega così la nascita e l’obiettivo di tale premio: <<È una scelta assolutamente imperativa quella di promuovere la cultura del proprio luogo d’origine, in quanto è la storia locale e la sua conoscenza a creare lo spirito di comunità. Ricordare e allo stesso tempo promuovere>>. Partecipanti al concorso le classi quinte del Liceo Scientifico “Giordano Bruno” di Arzano. La premiazione, prevista per il 16 Maggio nell’aula Magna del Liceo, vedrà coinvolti il Sindaco “C.Aruta”, che conferirà un premio economico al vincitore e le pubblicazioni storiche dell’Associazione Agrippinus come omaggio ai partecipanti. Saranno presenti, inoltre, diverse personalità della cultura arzanese, i membri della giunta e i Dirigenti scolastici del territorio.