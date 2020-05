Arzano– Beni confiscati, il Tar accoglie la sospensiva e rinvia tutto all’udienza di merito

ARZANO (Vincenzo Apunzo) – Beni confiscati, il Tar accoglie la sospensiva e rinvia tutto all’udienza di merito il prossimo 11 novembre. Esultano alcuni esponenti politici sciolta per camorra nel 2019. Un esito scontato, considerato che la settima sezione del Tar ad un sommario esame del ricorso, lo ha ritenuto fondato sotto il profilo del fumus boni iuris.

Appare ovvio che la sospensiva non revoca il provvedimento prefettizio in se, ma lo sospende in attesa appunto del deposito degli atti a supporto della revoca da parte del comune che avrebbe anche preparato l’ennesima denuncia per una serie di abusi. Revoca che giova ricordare è avvenuta non solo per il mancato adeguamento del bene affidato da parte dell’Associazione “Donna Matilde Serao”, ma per una serie di violazioni normative compreso l’atto convenzionale siglato dall’ex amministrazione in capo al dirigente.

Tanto che la vicenda dei beni confiscati ad Arzano è anche oggetto d’indagine da parte della Direzione Distrettuale Antimafia. Insomma, mentre scompaiono sempre più gli autori dell’ennesima onta che ha offuscato la città, in paese si respira aria di cambiamento e per rendersi conto basta farsi un giro per le principali vie del paese tra cui Via Napoli per capire che la gente sta ritornando lentamente alla normalità lasciandosi alle spalle una brutta e dannosa parentesi amministrativa che ha registrato anche la caricatura dell’Antimafia.