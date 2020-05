ARZANO – Capannone abusivo in zona ASI: introvabili gli atti presso l’ufficio tecnico

ARZANO (Gennaro Salvetti) – Capannone abusivo in zona ASI: introvabili gli atti presso l’ufficio tecnico. Spunta l’ombra del clan Coccia. Forse i titolari “avvisati” fanno sparire animali e materiali edili. Ancora un nulla di fatto per all’iter di abbattimento e acquisizione al patrimonio comunale della struttura. Ancor di più se si pensa che l’ufficio tecnico avrebbe “tirato” fuori una serie di incartamenti ritenuti “dubbi” nella loro legittimità senza però tener conto dei precedenti abbattimenti e dinieghi.

Insomma, sta destando scalpore anche la “strana” lentezza dell’ufficio tecnico comunale in merito agli accertamenti edilizi da effettuarsi sul capannone costruito negli anni 2000 e finito al centro di numerose polemiche in quanto tra venditore e compratore, oltre alla note citazioni nello scioglimento per camorra nel 2008, in quello del 2015 uno dei coinvolti nell’operazione, sarebbe ritenuto vicino al boss ucciso in un agguato ad Afragola, Giuseppe Orlando.

Dall’ente di piazza Cimmino (tecnici comunali e vigili urbani) paiono non essersi ancora accorti di nulla e nemmeno attuato quanto imposto al titolare con l’emissione di apposite ordinanze di abbattimento e diniego di pratiche di sanatoria. Un intero capannone costituito da lamiere, travi e muri portanti, realizzato senza alcuna autorizzazione o concessione edilizia.

Difatti, nel 2003, ben due dirigenti comunali hanno dapprima revocato l’autorizzazione edilizia, e successivamente notificato al primo venditore il ripristino dello stato dei luoghi e se inottemperante, l’acquisizione al patrimonio comunale entro 90 giorni dalla notifica. Nel 2003, e i vecchi titolari presentarono – prima della nuova cessione a terzi – un’istanza di condono, ma la pratica venne bocciata così come respinta anche la successiva istanza di sanatoria.

Da allora, non é stato sanato l’abuso né punito il proprietario.