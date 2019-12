Arzano – Il maltempo ha causato molti danni

ARZANO – Maltempo, Polizia locale impegnata su più fronti. In Piazza Cimmino e sulle rampe dell’Asse Mediano provvidenziale l’intervento dei caschi bianchi che hanno ripristinato la viabilità. Il maltempo che si è improvvisamente abbattuto ieri su Arzano, ha impegnato su più fronti la Polizia locale e i tecnici del Comune allertati da centinaia di chiamate giunte da diverse aree della città.

La violenta pioggia sulla città ha richiesto l’intervento degli agenti in particolare in alcune zone che, a causa dell’intensità delle precipitazioni, erano diventati quasi inaccessibili. Numerose inoltre le richieste di alberi caduti che impedivano la circolazione in via Nenni, Corso D’Amato e presso le rampe di accesso in via Porziano.



Inoltre, la polizia locale è intervenuta in via Atellana per la caduta di numerosi cartelloni pubblicitari 6×3. Diversi anche gli interventi dei tecnici comunali per le conseguenze del maltempo che hanno riguardato alcune zone della città. La Polizia locale con il comandante Luigi Maiello, inoltre, si è attivata per ripristinare la percorribilità delle strade allagate dalla forte pioggia. Il lavoro, cominciato pochi minuti dopo l’inizio del violento nubifragio, ha riguardato sia la sicurezza che la viabilità della città, messa a dura prova da un evento meteorologico di particolare violenza.



Ancora una volta la macchina comunale ha risposto in modo adeguato, mettendosi in moto in tempo reale rispetto all’inizio del nubifragio con Polizia locale e tecnici del Comune hanno battuto la città e sono intervenuti anche sulla base delle segnalazioni giunte alla Sala Operativa del Comando. Si è trattato di un lavoro corale che, pur nella difficoltà del momento, ha confermato alla comunità una presenza costante e affidabile.