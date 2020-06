Arzano – Piscina con idromassaggio come nel film “Scarface”: la Commissione straordinaria emette ordinanza di smantellamento

ARZANO (Francesco De Lucia) – Piscina con idromassaggio come nel film “Scarface”: la Commissione straordinaria emette ordinanza di smantellamento. In piazza Cimmino la nuova zona di spaccio. Era durato nemmeno il tempo di riempire la piscina che Pasquale Cristiano, fresco di scarcerazione e sicuro che qualunque cosa evidentemente gli fosse riferita, si era visto arrivare i Carabinieri direttamente in casa. Dopo gli accertamenti di rito lo avevano deferito e segnalato al Comune per la presenza di una mega piscina riempita con circa 5.000 litri di acqua salinizzata.

Piscina che dovrà rimuovere entro 90 giorni. Ma a destare scalpore anche l’impresa incaricata da Cristiano per riempire la piscina. La stessa che ad Arzano, in via esclusiva, si occuperebbe di fornire acqua salata a pescherie e pescivendoli locali. Pasquale Cristiano è ritenuto elemento di spicco degli Amato-Pagano e oggi in città può contare su una serie di scarcerazioni eccellenti di affiliati. Difatti, nei giorni scorsi sarebbero state segnalate una serie d’incursioni di pregiudicati a volto scoperto e a bordo di una decina di moto di grossa cilindrata in giro per la città. Una prova di forza che simboleggia la loro impunità e la loro pericolosità.

Clan della 167 che ha già messo in ginocchio commercianti e imprenditori alle prese con la crisi da Covid. Ma le attività del clan sono numerose e la più lucrosa sarebbe quella dello spaccio sia volante che fisso con l’apertura di una vera e propria piazza di spaccio nel cuore della città dove tossici e giovani accedono anche in pieno giorno e sotto gli occhi di tutti.