ASL Caserta/“Screening Oncologici in Tour”, i prossimi appuntamenti con la prevenzione gratuita e senza prenotazione. Scopri le tappe di Novembre

Prosegue la prevenzione gratuita e senza prenotazione legata alla campagna “Screening Oncologici in Tour”. Nell’ambito di questa iniziativa che vede il camper della salute impegnato in un tour fra i diversi Comuni della Provincia, sono state già rese note dall’ASL Caserta le nuove tappe relative agli appuntamenti previsti nel mese di novembre. Sarà possibile eseguire: -Pap-test/Hpv-test per le donne dai 25 ai 64 anni (fino alle ore 16) -Visita senologica a partire dai 25 anni -Prenotazione mammografia per le donne dai 50 ai 69 anni -Screening del melanoma (fino alle ore 13 e massimo 30 visite) -Consegna kit per il colon retto: uomini e donne dai 50 ai 70 anni -Screening del CA della prostata con prelievo ematico: dai 50 ai 70 anni (fino alle ore 13).