ASOC:Il Giordani di Caserta con la preside Antonella Serpico per il 4 anno di fila è stato selezionato per effettuare l’ambitissimo progetto . 

Si è concluso il processo di selezione delle scuole superiori che si sono candidate al progetto A Scuola di OpenCoesione (ASOC) per l’anno scolastico 2020-2021.

La selezione delle classi ammesse è stata effettuata accogliendo le domande pervenute da scuole idonee in base alla dotazione tecnologica minima indicata nella Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 00027018 del 14-08-2020.

Complessivamente risultano ammessi 214 team (classi o gruppi di classi), di cui il 25% nel Centro-Nord e il 75% nel Mezzogiorno, corrispondenti a 132 istituzioni scolastiche.

Tutte le scuole ammesse riceveranno per posta elettronica comunicazione di avvenuta selezione con tutte le indicazioni necessarie per l’avvio delle attività didattiche.

Ma cosa è ASOC?

A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è un percorso didattico innovativo finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali.

Il progetto permette di sviluppare competenze digitali, statistiche e di educazione civica, per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare, con l’ausilio di tecniche giornalistiche, come le politiche pubbliche, e in particolare le politiche di coesione, intervengono nei luoghi dove vivono.

Docenti e studenti partecipano al progetto con il sostegno delle reti territoriali ASOC, formate dai centri EDIC e CDE, le organizzazioni degli “Amici di ASOC” e i referenti territoriali Istat, e tutti concorrono all’assegnazione di premi e riconoscimenti, tra cui viaggi di istruzione a Bruxelles presso le istituzioni europee, visite guidate al Senato della Repubblica o agli studi RAI, oltre a opportunità formative, libri, riviste, dotazioni tecnologiche e molto altro grazie alle collaborazioni regionali e al sostegno dei numerosi partner del progetto.

Al termine di ogni anno scolastico i migliori team sono coinvolti in un evento finale a Roma che è a sua volta occasione di visita, scambio e formazione, durante il quale l’intera community viene premiata.

Referenti scolastici del Giordano i professori Olimpia Gallicola e Carmine Moniello .

Referente comunicazione e formazione europe direct Caserta Dott ssa Antonia Girfatti .

La dirigente Serpico entusiasta per il coinvolgimento degli alunni ha organizzato un evento speciale in collaborazione col Centro EDIC dal titolo “L’Europa intorno a me. ASOC e opportunità per i giovani a Caserta!”

Tale evento sarà online e coinvolgerà rappresentanze di studenti di tutte le altre scuole superiori dell’Ambito Territoriale di riferimento. Il seminario offrirà agli studenti del territorio provinciale di Caserta l’opportunità di potenziare la consapevolezza del loro essere cittadini europei e la conoscenza dei loro diritti. L’incontro sarà strutturato in modo tale da fornire tutte le informazioni e news delle istituzioni europee e anche sulle opportunità dei Programmi di mobilità transnazionale e della Politica di Coesione. Infine si effettueranno alla luce del dibattito dei laboratori che renderanno i ragazzi protagonisti e capaci di seguire e di usufruire dei canali, piattaforme e dei portali della Commissione europea a loro dedicati.

Abbiamo chiesto alla preside di illustrarci il nuovo progetto 20/21 del team Giordani .

Questo anno il progetto è tecnico “Sistemi di propulsione ibrida per velivoli ad ala fissa e rotante”

È un progetto realizzato da parte del CIRA.

Verrà sviluppato anche come progetto di ed .civica da parte delle materie tecniche per la sostenibilità ambientale.

Sono coinvolti alunni delle classi terza e quinta b specializzazione trasporti e logistica .

Il logo è molto bello e ricorda un prototipo di drone ideato da studenti della stessa specializzazione.