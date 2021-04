Assembramenti dal pediatra. La segnalazione

Maddaloni. Continuano gli assembramenti fuori agli studi medici. In particolare a Maddaloni, quello già segnalatoci in autunno è uno studio pediatrico del centro che, non stante perduri da un anno questa condizione, pare non si sia per niente organizzato per agevolare i piccoli pazienti

Questo scrivevamo ad ottobre:

Ebbene dopo più di 6 mesi la situazione non si è modificata. Autunno e inverno sono trascorsi con i bimbi ed i genitori in strada all’addiaccio. L’ambulatorio indicatoci ci dicono sia pochi mq e ospiti più di un medico. La sala d’attesa piccola e impossibile da accedervi quindi visto che i pazienti sono parecchi, senza appuntamento ( pare non sia previsto) e con il medico spesso in ritardo di oltre un’ora.

Noi diamo voce ai disagi dei cittadini, sperando che questo messaggio giunga a chi può risolvere questa situazione e mettere un pò di ordine e regole nel rispetto di tutti.