Assembramenti fuori agli ambulatori pediatrici. La segnalazione

Il covid ha reso la vita più complicata a tutti e ha creato disagi di cui prima non avevamo idea.

Una delle criticità che ci è stata segnalata dai nostri lettori è l’accesso agli ambulatori pediatrici, diventati ancora più frequentati a seguito dell’apertura delle scuole. In primis é necessaria una prenotazione per far visitare i bambini. E a quanto ci dicono, non tutti i pediatri oggi sono disponibili a visitare. Poi, e non di poco conto, molti studi non erano attrezzati per accogliere secondo la normativa covid. Per cui si aspetta in strada, spesso sotto la pioggia per ora e con il freddo a breve.

In alcuni casi, come nelle strade del centro storico di Maddaloni, gli assembramenti fuori ad alcuni ambulatori bloccano il traffico ed i residenti hanno già più volte allertato i vigili. Difficoltà a parcheggiare, prenotazioni per vistare, certificazioni da presentare.

Troppe nuove regole per le quali nessuno é preparato e neanche organizzato.