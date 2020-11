Attacchi e divulgazione di Fake News, interviene il Segretario Generale del Sindacato Carabinieri U.N.A.C. (Unione Nazionale Arma Carabinieri), dott. Antonio Savino

Il comunicato dell’UNAC

ROMA – In queste ore, dopo ennesimi episodi denigratori nei confronti del Sindacato dei Carabinieri e suo rappresentante nazionale, il Segretario Generale del Sindacato dei Carabinieri U.N.A.C. (Unione Nazionale Arma Carabinieri), dott. Antonio Savino, attraverso il suo profilo facebook interviene denunciando, con l’allegato comunicato stampa firmato in originale, la “messa in moto” della “solita macchina del fango con le solite Fake News”, riferendo che lo scorso 2 novembre 2020 “è stata data alla rete l’ennesima “bufala” a danno del Presidente del Sindacato”,

Non solo, il dott. Savino, riferisce di avere presentato “una dettagliata denuncia” “alla Procura di Bari e Roma, richiedendo l’arresto” dei responsabili della “macchina del fango”.

La nota allegata in originale “per ragguagli” rimanda a al video ai link https://youtu.be/J7kr4QQ7zEQ e https://www.facebook.com/100011087050472/videos/1205025376543686/ .

Ad integrazione si rimanda al portale dell’Unione Nazionale Arma Carabinieri al link www.carabinierisindacato.it e, al profilo dott. Antonio Savino Segretario Generale del Sindacato Carabinieri U.N.A.C. https://www.facebook.com/antonio.savino.3110 .