ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI, PARTONO GLI ACCREDITAMENTI IN CITTÀ

Centri estivi a Casagiove, parte il sostegno alle famiglie per le attività socio-educative in orari non scolatici.

Sono stati individuati i soggetti accreditati per gli interventi di potenziamento dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di anni 3 a 14 in base alla misura prevista dal Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, “istituzione di un Fondo per le attività socio- educative a favore dei minori”.

Sull’argomento è intervenuta l’Assessora alle Politiche Sociali Prof.ssa Anna Altavilla che evidenziato quanto segue: “La Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche della famiglia, quest’anno ha destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023, 60 milioni di euro finalizzati al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. Nell’elenco dei Comuni beneficiari del finanziamento per i Centri Estivi 2023 il Comune di Casagiove risulta assegnatario della somma di € 12.306,23. L’iniziativa, come prima evidenziato, è estesa fino al 31 dicembre 2023. Con gli accreditamenti si è conclusa la fase di verifica delle istanze. Ora gli enti ed associazioni accreditati provvederanno a pubblicizzare i progetti finanziati ed a raccogliere le adesioni, comunicando il tutto al Comune. – L’Assessore Altavilla ha concluso ricordando – C’è soddisfazione per la sensibilità verso questo servizio e l’entusiasmo con cui l’utenza partecipa. Anche questo intervento si colloca nel quadro generale dell’azione politica dell’Amministrazione Vozza, caratterizzata dall’estrema cura per le fasce più deboli, il cui intento è quello di formare le nuove generazioni nella prospettiva di una coscienza civica e sociale altamente inclusiva”.