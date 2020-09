Auguri don Antimo!

Ieri la Comunità di S.Margherita V.e M. alla presenza del Pastore della Diocesi di Caserta, mons. Giovanni D’Alise, ha partecipato alla Messa Solenne officiata per celebrare i 10 anni di Sacerdozio di don Antimo Vigliotta, giovane ed attivissimo parroco della parrocchia che si trova nel cuore del centro storico di Maddaloni. La presenza di don Antimo è diventata in poco tempo un punto di riferimento importante nel quartiere e grazie a lui la chiesa ha rafforzato il suo ruolo di aggregazione religiosa e sociale sul territorio.

Sono 10 anni che il signore ha donato alla chiesa e ai fedeli un sacerdote amorevole e al servizio di Dio e del prossimo. La comunità di Santa Margherita vuole ringraziarti per l’enorme contributo che, con la tua presenza, dai a tutti i fedeli!