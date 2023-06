Auto elettrica per la Reggia di Caserta

Museo sostenibile e contemporaneo. La Reggia di Caserta e la Honda Motor Europe Ltd – Italia portano avanti la loro collaborazione nel segno del rispetto dell’ambiente e della riconoscibilità. La D. CAR MOTORS S.R.L, società che gestisce i mandati di concessione per la vendita ed assistenza di autovetture di marca Honda per la provincia di Caserta, ha consegnato all’Istituto museale il nuovo veicolo, 100% elettrico: la Honda e.

L’accordo ha come principi ispiratori gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu “Salute e benessere”, “Energia pulita e accessibile”, “Città e comunità sostenibili, “Consumo e produzione responsabili”, “Lotta contro il cambiamento climatico”, “Vita sulla Terra” e “Partnership per gli obiettivi”.

Il veicolo, a emissioni zero, unisce design essenziale a un’avanzata tecnologia. E’ alimentato da una batteria a ioni di litio che aziona le ruote posteriori tramite un propulsore elettrico sviluppato in esclusiva per Honda e. La macchina, concessa in comodato d’uso gratuito, viene utilizzata pe