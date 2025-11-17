Auto in fiamme all’alba: perde la vita una giovane

Cervasca. Ieri, 16 Novembre, all’alba, sulla provinciale 422 che collega Cuneo a Caraglio, una giovane quasi ventenne, Gaia Conte, è rimasta vittima di un grave incidente.

La ragazza era alla guida della sua auto diretta verso Caraglio quando, sulla strada bagnata dalla pioggia, probabilmente, ha perso il controllo finendo fuori strada.

L’auto si è cappottata, uscendo fuori strada, e poi ha preso fuoco.

Giunti sul posto, con un’autobotte, i Vigili del Fuoco, che hanno spento il rogo ed estratto la guidatrice dall’abitacolo, ed un’ambulanza, ma i Sanitari del 118, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare nulla.

Presenti anche i Carabinieri.

Gaia era un’ ex allieva dell’Azienda Formazione Professionale, “Centro di Dronero don Michele Rossa” e doveva ancora compiere vent’anni.