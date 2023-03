Autonomia Differenziata. Da Napoli parte la protesta

Di Ilenia Ligiori

In piazza Santa Maria la Nova a Napoli , stamattina alle 11.30 si è svolta una manifestazione contro l’eventuale riforma riguardo l’autonomia differenziata , invisa alla maggior parte dei sindaci meridionali – e non solo- per ovvie motivazioni economiche e sociali.

Una simile riforma getterebbe il meridione d’Italia in una situazione d’indigenza economica e sperequazione ulteriore nei confronti del Nord Italia.

Presenti sindaci del Sud e cittadini provenienti non solo da Napoli , ma da tutto il sud Italia che hanno fatto sentire il loro disagio ma anche la preoccupazione reale che una situazione già economicamente preoccupante possa ulteriormente peggiorare.