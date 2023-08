AVELLINO, NON SOPPORTA LA CONVIVENZA CON LA MOGLIE E SI CONSEGNA AI CARABINIERI

La vicenda è accaduta a Montoro, in provincia di Avellino, dove un uomo di 36 anni ha deciso di consegnarsi ai carabinieri, poiché non riusciva più a convivere con la moglie. “Meglio il carcere”, avrebbe detto appena arrivato in caserma. L’uomo era stato condannato ai domiciliari a giugno 2023 e venerdì scorso si è recato alla stazione locale delle forze dell’ordine con l’augurio di essere posto tra le sbarre. Inoltre, avrebbe addirittura minacciato gravi conseguenze in caso non fosse accontentato. Una volta preso in esame l’accaduto, i carabinieri lo hanno denunciato per evasione e rispedito nuovamente ai domiciliari. Ma non solo, il 36enne, infatti, rischia una nuova condanna, ancora più severa, per non aver rispettato i limiti imposti dal regime degli arresti domiciliari