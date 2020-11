Aversa/ Alfonso Oliva nominato dal Partito commissario cittadino di fratelli d’Italia

Aversa-A seguito delle dimissioni dalla carica di coordinatore cittadino dell’amico Felice Belluomo, che resterà ovviamente nel coordinamento cittadino, il Consigliere Comunale Alfonso Oliva, forte del risultato locale alle regionali, è stato nominato dal Partito commissario cittadino di fratelli d’Italia.

“Nel ringraziare Felice per tutto quanto fatto, e la senatrice Giovanna Petrenga che con il commissario provinciale Cerreto hanno voluto la mia nomina, va sottolineato che ad oggi siamo il primo partito di centrodestra in città dopo le regionali e siamo l’unico partito di centrodestra presente in consiglio” e continua “sarà mio compito ed onere procedere alla organizzazione del partito su Aversa, istituendo i dipartimenti e la sede, per preparaci alla successiva campagna di tesseramento.

A breve col direttivo terremo una riunione per il cronoprogramma. Grazie ed avanti tutta perché come dice la nostra leader Giorgia Meloni la prossima stagione sarà la nostra!”