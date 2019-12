Aversa – Bimbo autistico escluso dalla recita di Natale, chiesto intervento del MIUR

AVERSA – “Un bambino escluso dalla recita di Natale solo perché autistico. E’ accaduto a Napoli, è accaduto nel cuore della nostra regione. A denunciarlo una mamma. Non sarebbe riuscito a stare in fila, non parla a differenza degli altri. E per questo si nega ad un bimbo la gioia di divertirsi con i propri compagni? Per questo lo si esclude?”.



Queste le parole di Orlando de Cristofaro, che ha commentato la notizia diffusa dagli organi di stampa. “Mi auguro vivamente che questa questione venga posta all’Ufficio Scolastico Regionale – ha aggiunto de Cristofaro – e che venga fatta luce sui fatti. La scuola deve essere sempre un luogo di aggregazione e di inclusione, di cultura e di solidarietà.

E’ il luogo dove bisogna lavorare per crescere una generazione di cittadini onesti, civili e aperti al mondo. Questi sono esempi da abolire drasticamente. Subito!”.