Aversa, cambio alla guida della Protezione Civile comunale

AVERSA – “Nella giornata di giovedì, 27 marzo 2020, il coordinatore del gruppo comunale di Protezione

Civile ha rassegnato le dimissioni per motivi familiari e lavorativi. A Francesco D’Aponte va un immenso ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni ed in particolare nelle ultime settimane di emergenza, durante le quali tutto il gruppo ci ha dato un valido supporto in tutte le attività in cui è stato chiamato”.

Lo dichiara il sindaco di Aversa Alfonso Golia che annuncia: “Visto il momento eccezionale che stiamo vivendo ho conferito

l’incarico di Coordinatore a Ciro Nugnes, la cui esperienza è garanzia per tutta la cittadinanza”. “A fine emergenza – conclude Golia – tutti i volontari impegnati in prima linea riceveranno un encomio ufficiale per il lavoro svolto”.