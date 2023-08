AVERSA, CAMION TRASPORTA RIFIUTI SPECIALI: SEQUESTRATO IL MEZZO

Nella giornata di ieri 16 agosto i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Marcianise, in pattuglia ad Aversa, hanno fermato un camion di colore bianco carico di materiali, coperto con un telo verde. Dai controlli è emerso che l’autocarro trasportava rifiuti speciali non pericolosi, tra mattonelle, blocchi di cemento e materiali probabilmente provenienti da lavori di ristrutturazione. I carabinieri hanno poi riscontrato che il mezzo non è registrato all’Albo dei Gestori Ambientali e manca di documentazione necessaria ad identificare il luogo di provenienza dei materiali. Per cui, le forze dell’ordine hanno disposto il sequestro del mezzo e per il conducente è scattata l’accusa di carico e trasporto di rifiuti speciali senza autorizzazione e iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali